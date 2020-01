Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul de Pompieri Bistrita a intervenit in aceasta dimineata in municipiul Bistrita, pe strada Odobescu pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bistrita, posibil ca o persoana sa se afle in apartament. Au fost evacuate persoane din imobil.…

- Explozia a fost anuntata la 112 duminica, 12 ianuarie, in jurul orei 10.00. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Baia Mare cu un echipaj de stingere si unul de prim ajutor EPA SMURD. 10 persoane s-au autoevacuat din bloc, iar alte 28 de persoane au fost evacuate de catre personalul…

- Un numar de 20 de persoane au fost evacuate, opt au primit ingrijiri medicale iar cinci adulti si un copil au fost transportati la spital, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc din Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament dintr-un bloc din municipiul Barlad, in urma acestuia rezultand o victima, un barbat de 65 de ani, care a fost transportata la spital in stare de inconstienta, cu arsuri de gradul II. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Panica intr-un bloc din Piatra Neamt, joi dimineata, 2 ianuarie, dupa ce intr-un apartament a izbucnit un incendiu provocat de un scurtcircuit electric. Mai multe persoane, printre care si doi copii, au fost transportate la spital fiind intoxicate cu monoxid de carbon. “Incendiu la un apartament in…

- Pompierii au evacuat, luni, 25 de persoane dintr-un bloc unde a izbucnit un incendiu la un apartament in care au ars mai multe materiale combustibile si s-a degajat foarte mult fum, informeaza ISU Dambovita potrivit Agerpres Cinci persoane au primit asistenta medicala la fata locului, dar au refuzat…

- In aceasta dupa-amiaza, la ora 15.48, pompierii de la Detașamentul de Pompieri Titu au fost alertați pentru stingerea unui incendiu Post-ul TITU: 25 de persoane evacuate și 5 asistate medical din cauza unui incendiu al unui apartament apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD s-au deplasat pe strada Laminoristilor din Galati pentru a interveni la stingerea unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Sambata, 7 decembrie, la ora 20,40, Detasamentul de Pompieri Galati a fost solicitat sa intervina la un incendiu…