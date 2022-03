Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și cinci de copii ucraineni bolnavi de cancer, care au fugit din cauza razboiului din țara lor, au venit, vineri, la bordul unui avion al forțelor aeriene spaniole din Polonia spre Madrid, unde vor primi tratament, a anunțat Ministerul spaniol al

- 10 copii grav bolnavi din Ucraina au sosit ieri in Vama Siret. Cei mici au probleme oncologice, iar unii dintre ei sunt dependenti de dializa. Dupa un drum de peste 7 ore, au fost primiti de o echipa medicala din Israel si transportati cu un avion privat

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica prezinta date actualizate despre masurile luate, in contextul starii de urgența, in legatura cu situația din Ucraina, precum și ultimele informații privind infecția Covid-19 și procesul de vaccinare in Moldova.

- Razboiul din Ucraina a facut pana acum sute de victime de ambele parți, dar cel mai trist este cand copii nevinovați, suporta consecințele unor acțiuni pe care nu le ințeleg. Pana acum, 16 copii captivi in razboiul din Ucraina și-au pierdut viața. Zeci de familii intregi de ucraineni care au incercat…

- Seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a anuntat luni ca peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, transmit Reuters, AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un spital de oncologie pediatrica din Kiev a fost lovit de o racheta lansata de rusi, in aceasta seara, iar un copil a murit si alti doi au fost raniti, anunta publicatiile din Ucraina. Spitalul situat in zona capitalei Kiev ar fi fost lovit de o racheta lansata de fortele ruse, iar in urma exploziei…