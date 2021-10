Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in PNRR o serie de proiecte despre care nu s-a vorbit nimic in spațiul public. Scanarea rapida a albiilor minore Unul dintre aceste proiecte “secrete” transmise la Bruxelles și menționat in anexa de 767 de pagini la…

- Una dintre cele mai controversate proiecte incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) de catre fostul ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea și premierul demis Florin Cițu este crearea unei banci prin care sa se deruleze fondurile acestui proiect. Noua banca…

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Pana sa demisioneze din funcția de ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a anunțat ca a finalizat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar nu a precizat nimic de ce s-a intarziat transmiterea acestui proiect vital pentru Romania și nici despre aberațiile…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu o sa fie conditionat de reforma in Justitie asumata prin Mecanismul de Cooperare si Verificare, a declarat, marti, premierul Florin Citu, care a precizat ca, din discutiile avute cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea,…

- Negocierile politice referitoare de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar fi incheiate iar o decizie din partea Comisiei Europene ar urma sa fie luata in octombrie, susține Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. „Am terminat partea de negocieri politice cu Comisia…

- ​Firmele din România vor putea accesa investiții de capital de risc, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, care va debloca o serie de instrumente financiare odata cu aprobarea documentului la nivelul UE, în octombrie, a anunțat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara. "Lucrurile sunt exact asa cum e normal sa fie. Acum o saptamana, ministrul Investitiilor…