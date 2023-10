Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a descoperit peste o suta de cadavre, printre care cateva zeci ale unor bebeluși, intr-o așezare din apropierea graniței Israelului cu Fașia Gaza. Potrivit unui general israelian, teroriștii Hamas i-au macelarit pe toți, in primele ore ale atacului de sambata, 7 octombrie, scrie observatornews.ro…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…

- Aripa militara a gruparii Hamas a transmis ca luptatorii sai sunt inca implicați in confruntari intense in mai multe locuri din Israel.Comunicatul, transmis duminica de Brigazile Qassam, menționeaza ca luptele continua in mai multe zone care se invecineaza cu Fașia Gaza, inclusiv Ofakim, Sderot,…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…