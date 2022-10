Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X și bogații lumii au venit in Romania. Chiar in aceste momente, miliardarul, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood, se afla la Castelul Bran, acolo unde a fost organizata o petrecere, cu circuit inchis. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au imagini in exclusivitate!