- Politistii si procurorii DIICOT au descins, miercuri dimineata, la cativa kilometri de Lugoj. Mascatii au ridicat de la Balint doua persoane suspectate ca in ultimele luni vindeau cannabis la Lugoj si Timisoara. Localnicii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca cei doi suspecti au fost luati de politisti…

- Conducatorii auto nu vor mai fi obligati sa poarte cu ei permisul de conducere, ci doar buletinul de identitate. Pe langa asta, cei care isi doresc sa devina soferi nu vor mai avea nevoie de certificatul de la Dispensarul Republican de Narcologie care atesta capacitatea de a conduce

- Un numar de 3 percheziții domiciliare au fost facute de oamenii legii in Braila, la imobilele folosite de un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de detinere si trafic de droguri de risc. Poliția Romana susține ca polițiștii l-au depistat pe banuit in flagrant delict, in aceeași zi, in timp ce ridica…

- Ce viața de vis duce Ramona Gabor? Aceasta a decis de ani buni sa paraseasca Romania și sa se mute in Dubai. Cum arata o zi din viața surorii Monicai Gabor? Ramona Gabor duce o viața de vis in Dubai Ramona Gabor continua sa-și croiasca un drum spectaculos departe de Romania. Aceasta a ales deja […]…

- Viața la țara in Alba: Cum s-a trezit un barbat cu lucerna furata și lovit cu o bata peste picioare de un vecin de 75 de ani Viața la țara in Alba: Cum s-a trezit un barbat cu lucerna furata și lovit cu o bata peste picioare de un vecin de 75 de ani Un barbat din municipiul Blaj, in varsta de 75 de…

- Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția buget-cheltuieli, Compartiment evidența patrimoniului, dupa cum urmeaza: Inspector, clasa I, grad profesional principal;…

- 35 de studenți și ofițeri studenți ai Institutului de Medicina Militara vor participa voluntar, in perioada 22 – 25 octombrie, la „Maratonul vaccinarii pentru viața”, din Capitala, anunța Direcția...

- Ștefan Birtalan, fostul mare handbalist roman, implinește astazi 73 de ani. Inclus in topul celor mai buni handbaliști din toate timpurile pe locul 7, Birtalan are o adevarata poveste de viața. A ramas in grija tatalui de la varsta de 2 ani, și-a cunoscut mama dupa 24 de ani cu ajutorul televiziunii…