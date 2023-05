Exclusiv: Hidroelectrica recunoaște că a transmis facturi cu erori Hidroelectrica a fost depașita de numarul mare de clienți noi in zona de furnizare de electricitate. De aceea au aparut intarzieri mari la transmiterea facturilor. Multe dintre acestea au fost pline de erori. Compania de stat Hidroelectrica a recunoscut, intr-un raspuns la o solicitare Puterea.ro, ca au fost cazuri in care a trimis facturi cu erori și ca acestea au fost remediate ulterior. ”Eventualele erori din facturile de energie electrica transmise clienților au fost remediate ulterior, ca urmare a sesizarilor primite de la clienți sau din inițiativa companiei”, se arata in comunicarea facuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

