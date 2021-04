Stiri pe aceeasi tema

- In primele trei luni ale anului, peste 54.000 de oameni și-au gasit locuri de munca prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe persoane angajate au fost din Timiș - 4.900. In București și Buzau au fost peste 2.800. Cei interesați iși pot gasi loc de munca…

- Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la data de 12 aprilie 2021 erau in evidenta 6.745 locuri de munca vacante, care pot fi accesate atit de femei, cit și de barbați. In aspect teritorial, numarul locurilor de munca vacante, disponibile in fiecare subdiviziune teritoriala…

- Sunt disponibile 12.506 locuri de munca la nivel national, in mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei interesați iși pot gasi loc de munca și prin campania Tion.

- Datele oficiale arata ca, la 28 februarie, in județul Suceava erau 11.096 de șomeri, cu 461 in plus comparativ cu sfarșitul lunii ianuarie. 5.107 dintre ei primeau indemnizație. Rata șomajului a ajuns la 4,79%, fiind cu 1,44% peste media naționala. La sfarșitul lunii februarie, in evidențele Agenției…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 12.506 locuri de munca la nivel national, arata Agerpres.Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat…

- In goana disperata dupa cosmetizarea imaginii, președintele Klaus Iohannis a recurs la o campanie inedita de promovare a sa și a „partidului meu”. Ca sa evite vreo șifonare publica, șeful statului a ales sa se implice in campania de impadurire „O padure cat o țara”. Și astfel, pas cu pas, a inceput…

- În interiorul PNL continua tensiunile și nemulțumirile pe tema numirilor în funcții a secretarilor de stat și șefilor de agenții. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca premierului i s-a cerut luni, în ședința Biroului Executiv, sa dea drumul numirilor în funcții publice,…

- Liberalii au mai decis ca la șefia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sa fie numita Mihaela Oana Oșanu (fost subprefect), de la PNL Maramureș. Numirile in funcțiile de secretari de stat și de șefi de agenții validate de PNL: Adrian Foghis – secretar de stat la Ministerul Transporturilor;…