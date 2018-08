Stiri pe aceeasi tema

- Romania urmeaza sa preia, de la 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, iar țara noastra face parte din trio-ul de președinții care mai include Finlanda și Croația....

- Franta si Germania vor ca bugetul Uniunii Europene destinat agriculturii sa fie mentinut la actualul nivel, dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar (Brexit), se arata intr-o declaratie comuna a ministrilor Agriculturii din cele doua tari. Respingand planurile Comisiei Europene privind…

- Romania avea in 2016 cel mai scazut numar de masini la mia de locuitori, in timp ce la nivelul Uniunii Europene media era de 505 automobile la 1.000 de locuitori, arata datele publicate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, cele mai multe…

- Premierul Viorica Dancila prezinta, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, astazi, de la ora 13.00, in plenul reunit al Parlamentului stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului...

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, astazi, de la ora 13.00, in plenul reunit al Parlamentului stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.

- România se situeazã pe pozitia a șasea în topul cheltuielilor din perioada vacanței de vara din Uniunea Europeana, urmând sa aloce 58,9% din veniturile lunare, echivalentul a aproximativ 528 de euro, arata Barometrul de Varã Ferratum. Cumparaturile online sunt preferate…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca guvernul nu a facut "mai nimic" in ceea ce priveste preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019. "Din pacate, guvernul, care era principalul…