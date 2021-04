Stiri pe aceeasi tema

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului produs de AstraZeneca sunt in continuare mai mari decat riscurile acestuia. "Principalul comentariu este ca beneficiile vaccinului produs de AstraZeneca…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a afirmat, miercuri, la Bucuresti, ca exista speranta, dar inca nu am ajuns la finalul pandemiei, recomandand ca toata lumea sa isi uneasca eforturile pentru a accelera vaccinarea si precizand ca "nimeni…

- Cetațean de onoare al municipiului Piatra-Neamț, doctorul anestezist Catalin Ioan Denciu, care a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa salveze pacienți din incendiul secției ATI din Piatra-Neamț, este recunoscut eroul anului in Belgia. Atitudinea sa a impresionat pana la varful Organizației Mondiale…

- Medicul Catalin Denciu de la Spitalul din Piatra Neamt care a intrat in flacari pentru a-i salva pe pacienții prinși in incendiul din secția ATI a fost declarat eroul anului 2020 in Belgia. Anunțul a fost facut de directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…

- Romania a reusit foarte bine sa dovedeasca faptul ca are capacitate institutionala, solidaritate a comunitatii si devotament eroic al lucratorilor din Sanatate, a declarat la Palatul Cotroceni directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…

- Una din zece persoane care a suferit de Covid prezinta simptome și dupa 12 saptamani de la boala, potrivit Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), informeaza Agerpres, care citeaza EFE. Potrivit unui raport asupra bolii Covid de lunga durata, al Observatorului european…