Stiri pe aceeasi tema

- "Influenta asupra bugetului asigurarilor pentru somaj a venitului de completare, aferent salariatilor propusi pentru disponibilizare, este pentru etapa II (2018-2020) aproximativ 7,86 milioane lei, din care 2,29 milioane lei pentru anul 2018", arata un proiect de Hotarare a Guvernului publicat in…

- Statele Unite pregatesc noi sancțiuni pentru Rusia ca urmare a susținerii de catre Kremlin a președintelui sirian Bashar-al Assad, a declarat duminica ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley.

- Fiji se pregateste marti pentru al doilea ciclon potential devastator in putin peste o saptamana, locuitorii fiind sfatuiti de autoritati sa pregateasca kituri de supravietuire si sa fie gata de evacuare, relateaza Reuters. Ciclonul Keni a fost catalogat marti drept o furtuna de categoria…

- O companie de construcții, fosta de stat, ajunsa in patrimoniul unui grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci, patronul trustului de presa care deține și ziarul “Adevarul”, a primit o lovitura crunta din partea Guvernului, informeaza Jurnalul. Agenția Naționala de Resurse Minerale (ANRM)…

- ”Importanta activitatii desfasurate de intermediari a crescut constant pe parcursul ultimilor 5 ani, fiind reflectata de cresterea gradului de intermediere: - de la 49% in 2013 la 63% in 2017 - de la 59% in 2013 la 77% in 2017 in cazul asigurarilor generale si - de la 6,5% la 10% in cazul asigurarilor…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Modificarile la Legea Educației sunt neconstituționale. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti, 13 februarie, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…