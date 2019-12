Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali e pregatit pentru o iarna incarcata pe piața transferurilor. Patronul celor de la FCSB și-a stabilit trei ținte greu de atins: Constantin Budescu de la Astra, Tudor Baluța de la Brighton și Adrian Petre de la Esbjerg. FCSB a revenit in cursa pentru titlu in Liga 1 dupa un start extrem de…

- Wolverhampton Wanderers a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in Premier League, remizand duminica, 2-2, pe terenul lui Brighton & Hove Albion, in ultimul meci din etapa a 16-a. Toate cele patru goluri au fost inscrise in prima repriza. Tudor Baluta nu a facut parte nici de aceasta data…

- FCSB l-ar putea transfera pe Constantin Budescu de la Astra Giurgiu. Gigi Becali, patronul bucureștenilor, a anunțat ca exista posibilitatea ca mutarea sa se faca, dar mai intai vrea sa discute cu jucatorul potrivit mediafax.Daca Budescu va ajunge la FCSB, nu va juca pe postul sau obișnuit,…

- Nationala Romaniei se afla in fata unui examen extrem de important. Tricolorii urmeaza sa intalneasca reprezentativa Suediei, in penultimul joc din grupa F a preliminariilor CE din 2020. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, in fata a peste 50.000 de spectatori.…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca va incerca sa obtina transferul mijlocasului Constantin Budescu la Astra Giurgiu, dar il doreste numai pentru postul de varf de atac potrivit news.ro."Atacant ce imi place mie... E bun Gnohere, dar atacant care imi place mie nu am. Echipa asta,…

- Gigi Becali a facut o oferta de 3 milioane de euro pentru transferul mijlocașului Tudor Baluța (20 de ani) de la Brighton. Internaționalul roman l-a refuzat. „Imi place foarte mult de Baluța, cel mai mult imi place de el. Am vrut sa-l iau. Hagi l-a dat cu doua milioane, eu am zis ca le dau trei, dar…

- Gigi Becali nu renunța la ideea de a-l cumpara pe Adrian Petre (21 de ani). Directorul sportiv al lui Esbjerg anunța ca „totul are un preț", insa fotbalistul e cel care exclude din start varianta revenirii in țara. Patronul FCSB continua sa caute un atacant pe care sa-l transfere in urmatoarea perioada…

- Gigi Becali este in continuare in cautarea unui atacant pentru FCSB și nu renunța la ideea de a-l transfera pe Adrian Petre (21 de ani) de la Esbjerg. Presa daneza a confirmat interesul vicecampioanei pentru atacantul naționalei de tineret, prin intermediul directorului sportiv de la Esbjerg, Nagel…