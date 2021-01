Gigi Becali susține ca nu a existat nimic ilegal sau imoral in tentativa de a inregistra doua contracte in cazul fundașului Denis Haruț (21 de ani). CONTEXT: Fundașul dreapta Denis Haruț era achiziționat cu 700.000 de euro, dupa care el a refuzat sa semneze cu FCSB doua contracte pentru fentarea duratei maxime de cinci ani a legaturii dintre un jucator și un club. Detalii AICI! FCSB a revenit ieri in Romania, dupa un cantonament controversat in Antalya. ...