Recent, indragitul actor George Piștereanu a fost eliminat din show-ul Ferma. Deloc daramat de turnura lucrurilor, el este mai mult decat mulțumit de jocul pe care l-a jucat și s-a intors acasa fara regrete. George a intrat in sufletele noastre cu rolul din drama Eu cand vreau sa fluier, fluier, a ramas acolo cu rolurile de badboy pe care le joaca atat de bine și ne-a convins ca nu mai are cum sa plece atunci cand ne-a aratat, la baza, el este un om autentic, care nu cunoaște noțiunea de „vedetisme”. Nici nu este de mirare ca a fost unul dintre concurenții preferați ai publicului in show-ul Ferma…