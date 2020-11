Stiri pe aceeasi tema

- Eurocontrol a publicat la inceputul lunii noiembrie noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 - 2024. In cel mai optimist scenariu, calatoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 pana in anul 2024 doar daca un vaccin anti-Covid ar fi disponibil - ori s-ar incheia pandemia…

- ”90% dintre directorii executivi din sectorul de petrol si gaze considera ca investitiile in tehnologie si in forta de lucru sunt esentiale pentru a supravietui in actualele conditii de piata”, potrivit studiului EY Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020. Astfel, 58% dintre…

- Companiile aeriene sunt la pamant in aceasta perioada. Tarom a decis sa trimita peste 1.000 de angajați in șomaj tehnic pana la sfarșitul anului. Astfel, personalul din toate departamentele va fi redus la minimum, potrivit unor surse din interiorul companiei.

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Avand in spate un poster cu Joe Biden, directorul pentru politici si comunicare al Amazon.com, Jay Carney, nu a facut un secret din lunga sa istorie cu candidatul prezidential democrat, atunci cand a participat, virtual, la o masa rotunda in timpul conventiei Partidului Democrat, din luna august. Carney…

- BUCURESTI, 27 sept – Sputnik, Doina Crainic. Aproape o treime din numarul total al focarele de infectare investigate la nivel național, in afara caselor de ingrijire medicala, au fost detectate in școli și universitați in perioada mai-septembrie, informeaza serviciul de Sanatate Publica din Franta.…

- Papa Francisc a criticat faptul ca pentru a vindeca pandemia de coronavirus tarile asculta mai mult de companiile farmaceutice decât de personalul sanitar, care se afla "în prima linie în spitale, sau în taberele de refugiati", relateaza EFE și Vatican News, potrivit…

- Autoritatile globale de reglementare nu ar trebui sa interzica companiilor de asigurari sa plateasca dividende, ca rezultat al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), si ar trebui sa ofere firmelor mai mult timp pentru a raporta nivelul capitalului, au informat luni asiguratorii europeni,…