Exclusiv GdS: Drumul expres, „înţepenit” între spitalul regional şi câmpul de sonde Problemele aparute in legatura cu drumul expres Craiova-Pitesti sunt nenumarate. Cand lucrurile ar fi trebuit sa intre in linie dreapta si sa inceapa executia, pe tronsonul 1 al drumului expres au mai aparut alte situatii. Dupa cum se stie, constructorii care au castigat licitatia pe tronsonul 1 si pe tronsonul 2 au prevazuta proiectarea si executia, in contractul incheiat cu beneficiarul drumului – Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Contractele au fost semnate in decembrie 2018. Firmele constructoare si-au asumat prin contracte ca in interval de 12 luni va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

