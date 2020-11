EXCLUSIV. Garda de Mediu Timiș, paralizată de COVID-19 Ceea ce se intampla la Garda Naționala de Mediu, dar mai ales la Comisariatul Regional Timiș, in aceasta perioada de epidemiei de COVID 19, depașește orice imaginație. Cei 11 angajații ai Comisariatul Regional Timiș in frunte cu șeful cu șeful lor Liviu Neguț (FOTO), finul fostului deputat PDL Alin Popoviciu, au beneficiat in toata aceasta perioada de epidemie de coronavirus doar de, atenție, patru maști de protecție, in fiecare luna. In plus, la sediul Comisariatului Regional Timiș dezinfecția cladirii, adica a birourilor, holurilor și grupurilor sanitare, a fost o „rara avis”. Practic nu s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

