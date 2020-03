Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, Marioara Gatej, a anuntat ca CET Sud si CET Grozavesti au fost amendate cu 50.000 de lei, respectiv 100.000 de lei, in urma controalelor realizate dupa poluarea din Bucuresti de la inceputul lunii martie.Marioara Gatej a declarat, luni, intr-o…

- Incendiu puternic in Capitala, afectand o cladire parasita in interiorul careia se gasesc anvelope și gunoi menajer. Un consilier USR precizeaza ca zeci de camioane descarcau joi deșeuri in zona unde are loc incendiul.

- Premierul intermimar Ludovic Orban a tranșat problema poluarii excesive inregistrata zilele trecute. Nu este nevoie de ședința CSAT pentru dezbaterea acestei probleme, așa cum cerea primarul Gabriela Firea, ci e nevoie ca toți poluatorii sa reduca drastic emisiile.Orban susține ca este necesar ca Primaria…

- Jurnalistul Radu Tudor a rabufnit in direct dupa ce in Capitala gradul de poluare a atins cote alarmante.„Azi noapte (c.n. duminica seara) s-a intamplat in București un lucru care pe mine ma revolta. Aflam din partea unui organism neguvernamental ca a fost o catastrofa de mediu azi-noapte…

- Scott Babcock a fost amendat cu 2.000 de dolari canadieni (1.340 de euro) si doua zile de munca in folosul comunitatii "pentru a sensibiliza publicul cu privire la siguranta celor care navigheaza in apropierea balenelor", potrivit unui rezumat al deciziei publicate marti de catre Departamentul pentru…