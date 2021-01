Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro v-a prezentat astazi exclusivitatea momentului din showbiz! Gabi Badalau și Bianca Dragușanu urmeaza sa se casatoreasca, dar iata care sunt primele declarații ale afaceristului atunci cand a fost intrebat daca urmeaza sa o ia de nevasta pe vedeta!

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns astazi din nou la tribunal in procesul de divorț și custodia copiilor. Cei doi nu și-au vorbit atunci cand s-au intalnit. Artista a facut primele declarații despre comportamentul fostului soț.„Așteptam. Așa se intampla in instanța. Uneori sunt fara cuvinte.…

- Sunt nevoiți sa aștepte mai multe zile rezultatele testelor la COVID-19. Li se intampla persoanele care s-au testat gratuit la policlinica de sector inca saptamana trecuta, iar rezultatele nu le-au obtinut nici astazi.

- In timp ce semnau contractul-cadru cu Uniunea Europeana, americanii de la Gilead, care produce antiviralul, primisera deja raportul Organizației Mondiale a Sanatații care stabilea ca medicamentul nu are niciun efect asupra pacienților COVID-19, scrie Le Monde. Europenii, in schimb, nu erau la curent.…

- Atunci cand vine vorba de cadouri pentru cei dragi, Luminița Becali e maestra! In plus, cea mai șmechera soție de milionar nu se uita la bani și calculeaza bine fiecare detaliu! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Reprezentanții Ministerului Sanatații transmit ca, incepand de saptamana viitoare, prin intermediul unui sistem informatic actualizat, rezultatele testelor Covid-19 vor fi transmise automat prin SMS și e-mail persoanelor testate.

- Andreea Raicu, relație cu fostul iubit milionar al Madaline Ghenea? Despre viața amoroasa a Andreei Raicu nu s-a mai scris de multa vreme in presa. Asta pana de curand, cand vedeta a declarat ca nu este o femeie singura. Ca exista in viața ei un barbat cu care se vede deja de ceva vreme. Nu a dezvaluit…