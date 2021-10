Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 27 ani a fost oprit pe un drum aglomerat din judetul Olt si testat cu etilotestul dupa ce politistii au constatat ca autoutilitara pe care acesta o conducea „se deplasa sinuos“.

- Judecatorii au decis ca Fulgy, in varsta de 23 de ani, sa fie cercetat sub control judiciar. El este insa obligat sa mearga la dezintoxicare și nu mai are voie sa conduca. Acesta are permisul suspendat și nu are voie sa dețina arme de foc. Potrivit gandul.ro , instanța a respins cererea Parchetului…

- Dupa multe zile dificile pentru el, Fulgy scapa de arestul la domiciliu. Cu toate acestea, baiatul Clejanilor trebuie sa respecte cateva reguli. Fulgy a scapat de arestul la domiciliu. Decizie de ultima ora Fulgy a scapat de arestul la domiciliu. Judecatorii au stabilit ca tanarul sa fie cercetat sub…

- La testarea alcoolscopica, a rezultat o valoare de 3,66 mg l alcool pur in aerul expirat, transmite IPJ Galati. In ziua de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au depistat in trafic, un conducator auto, cu varsta de 54 ani, din Galati, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- Numarul cazurilor Covid-19 este in creștere in Romania. Doar saptamana trecuta au fost inregistrate cu 139% mai multe cazuri in comparație cu doua saptamani in urma. Pe langa acest aspect, vizibil in toata Europa, romanii sunt satui sa auda de restricții, reguli și masuri anti-Covid-19, iar asta…

- Barbat din Meteș, PERICOL public, pe șoselele din Alba Iulia: A fost prins de polițiști la volan, cu permisul suspendat, pe Calea Moților Barbat din Meteș, PERICOL public, pe șoselele din Alba Iulia: A fost prins de polițiști la volan, cu permisul suspendat, pe Calea Moților Un barbat din comuna Meteș…

- Magistrații de la Judecatoria 3 a Capitalei au decis astazi ca Fulgy sa fie arestat la domiciliu pentru urmatoarele 30 de zile. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, iar daca nu va respecta masura va risca arestul preventiv.