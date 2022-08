Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bucureșteni modul in Marco Kalu a snopit in bataie doi barbați, in toaleta unui club din Capitala. Barbatul, care acum este urmarit internațional, este amestecat inclusiv in dosarul in care fiul lui Gino Iorgulescu este acuzat de sechestrarea și torturarea unui barbat dar și intr-un dosar…

- Curtea de Apel București a condamnat-o definitiv pe Margherita de la Clejani, pentru accidentul pe care l-a provocat in timp ce se afla cub influența drogurilor. Judecatorii i-au marit pedeapsa inițiala primita la instanța de fond.

- Dupa ce a dat-o in judecata ca i-ar fi furat o piesa, Olguța Berbec și Niculina Stoican s-au intalnit in urma cu doua zile la tribunal. Ce a afirmat Niculina Stoican in momentul in care i s-a cerut explicații pentru piesa pe care o canta și care de fapt aparține Olguței Berbec.

- Comisia pentru drepturile omului din Senat audiaza, vineri, conducerea DIICOT, dupa scandalul de la Festivalul Saga, in urma caruia un tanar a murit de la consumul de droguri și alte zeci de persoane sunt banuite ca au avut substanțe stupefiante. Reprezentanții DIICOT au fost chemați sa dea explicații…

- Exista riscul ca pre-vetting-ul si evaluarea externa a judecatorilor si procurorilor sa lase sistemul fara oameni. O spune presedintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, potrivit caruia intregul proces de curatare a sistemului va dura pana la 4 ani.

- Exista riscul ca pre-vetting-ul și evaluarea externa a judecatorilor și procurorilor sa lase sistemul fara oameni. O spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, potrivit caruia intregul proces de curațare a sistemului va dura pina la 4 ani. In același timp, reprezentanții…

- Polițiștii, jandarmii și angajații de la Agenția Antidrog vor face controale mai aspre in barurile și cluburile din marile orașe și de pe litoral, in aceasta vara. In plus, marile festivaluri vor fi atent monitorizate. Sunt masurile decise la ședința cu șefii din poliția antidrog, convocata de ministrul…

- Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a fost dat in judecata, luni, de procurorul Karl Racine din Washington pentru inșelaciune și incalcarea unei legi de protecție a consumatorilor in legatura cu cazul Cambridge Analytica, in care firma a folosit cantitați masive de date colectate de la Facebook.…