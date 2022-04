Stiri pe aceeasi tema

- „Open Krakow”, o coaliție de 71 de organizații non-guvernamentale, fiecare specializata pe o problema specifica a refugiaților ucraineni care ajung aici. Mii de voluntari, ajutați inclusiv de biserica, sute de coordonatori, un oraș intreg implicat. Un oraș de 700.000 de locuitori, al doilea ca marime…

- Campania de controale comune ale ANAF cu Inspectia Muncii, pentru "prevenirea" muncii nedeclarate si proiectul-pilot pentru realizarea de controale in timp real, planificat sa se deruleze in viitorul apropiat, pentru imbunatatirea conformarii voluntare sunt doua dintre cele mai recente proiecte anuntate…

- Nu exista copil care sa nu fi auzit de Popeye Marinarul, celebrul personaj de desene animate. Aventurile sale și incercarile de a o salva pe Olive, femeia pe care o iubea, din mainile fiorosului Bluto sunt arhicunoscute. Insa mai puțin știut este faptul ca Popeye chiar a existat și in relitate. Numele…

- Fane Vancica, cel care l-a injunghiat in trecut pe fiul lui Sile Camataru, a fost arestat astazi de catre jandarmi. Interlopul a filmat totul pe un live realizat pe platforma TikTok si a spus ca ii este frica sa urce in autospeciala Jandarmeriei Romane. Fane Vancica este un cunoscut lider interlop din…

- O furtuna puternica a lovit orașul Hamburg la primele ore ale dimineții. Mai multe zone, inclusiv piața locala de pește, sunt sub apa. Se intampla fix in ziua in care, acum 60 de ani, inundațiile devastatoare au dus la moartea a 315 oameni. Și acum batranii vorbesc despre acele momente. Se pare ca…

- Ambasada SUA în Ucraina îi îndeamna pe cetațenii americani din Ucraina sa ia în considerare sa plece ”acum” cu un zbor comercial, spunând ca situația de securitate din țara este „imprevizibila din cauza amenințarii crescute a acțiunii militare ruse”.”Situația…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a discutat, miercuri la Palatul Victoria, cu o delegatie a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, despre o serie de subiecte de interes atat pentru Guvern, cat si pentru mediul de afaceri, informeaza Executivul. Situatia generata…

- De cele mai multe ori, cand mergem la cumparaturi, majoritatea dintre noi sunte in cautare de lucruri ieftine și bune, iar lanțul de magazine Lidl este unul care are in oferta sa asemenea produse. Fie ca mergem pe jos, sau cu mașina personala, majoritatea parcarilor puse la dispoziție de retailerul…