- Celebrul „Codița”, „jupanul” polițiștilor din Caracal, la care organele apelau ca sa rezolve unele dosare, oferindu-i informații clasificate, din anchete, este acuzat de vatamare corporala, alaturi de una dintre „gorilele” sale.

- Membrii gruparii lui Vali Nebunu au aflat, oficial, acuzațiile procurorilor care au decis trimiterea lor in judecata și care sunt pedepsele pe care le-ar putea primi, daca vor fi gasiți vinovați.

- Luni, 28 decembrie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presa, la sediul MAI. Regasiți, mai jos, textul declarației: "In aceste zile de minivacanța pentru majoritatea romanilor, la nivel național, zilnic, au acționat, in medie, peste 25.000 de…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anuntat, sambata seara, intr-un live pe Facebook, ca a primit informatii potrivit carora cineva doreste sa o „interneze cu forta in spital”. Sosoaca e printre persoanele vocale care s-au declarat impotriva purtarii mastii, aceasta nerespectand regulile de siguranta sanitara…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, susține ca niciun guvern din ultimii 30 de ani nu s-a implicat atat de puternic in proiectele necesare pentru dezvoltarea Bucovinei și are convingerea ca nivelul de trai va crește puternic in urmatorii patru ani, prin investiții publice puternice, prin locuri…

- O femeie de afaceri din Suceava care a "jonglat" cu banane, piersici și nectarine a fost condamnata de magistrații de la Tribunal. Aceștia au gasit-o vinovata pe Ionela Iuga pentru comiterea infracțiunii de spalare de bani și i-au aplicat o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare ...

- Ramona Ploscaru, afacerista care incearca sa recupereze de la dr. Kasem peste 100.000 de euro, este convinsa ca familia victimei s-ar fi coalizat cu executorii judecatorești, pentru a o lasa fara casa.