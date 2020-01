Exclusiv! Fotografie nemaivazuta cu Dana Savuica dupa ce a nascut! Explicatia numelui fiicei sale Dana Savuica este de 26 de ani fericita mama a unei fete pe care o iubeste enorm. Cu totii o stim sub numele de Julie pe tanara despre care vedeta vorbeste de fiecare data cu mandrie si sclipire in ochi. Desi le-am vazut de multe ori pana acum fotografiate impreuna, exista o poza cu cele doua pe care doar familia si prietenii apropiati au avut ocazia sa o vada pana acum, dar pe care noi v-o prezentam astazi in exclusivitate. Imaginea este surprinsa in maternitate, la scurt timp dupa ce Dana Savuica…