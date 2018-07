Stiri pe aceeasi tema

- DupE ce s-a spus cE ~mafiotul Conchitei de Romania este un bErbat extrem de cunoscut in lumea mondenE "i s-a vorbit despre faptul cE bErbatul este cEsEtorit "i are "i copii, Conchita de Romania elucideazE misterul cu privire la rela:ia pe care o are cu misteriosul bErbat.

- Conchita de Romania ne-a declarat acum ceva timp, in exclusivitate, ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat care ii face toate poftele și care o face sa se simta in al noualea cer.

- Oameni de toate varstele din 1000 de localitați din Romania și Basarabia vor parcurge peste 1000 de kilometri pentru a scrie istorie in 1000 de cuvinte. Este inițiativa inedita a Alianței pentru Centenar in parteneriat cu administrațiile locale din cele doua state. Timp de doua luni participanții vor…

- Cristina Pucean este una dintre cele mai cunoscute, solicitate "i bine-plEtite dansatoare din Romania, dar a reu"it sE se facE cunoscutE "i in restul Europei prin mi"cErile ei provocatoare "i costumele de scenE indrEzne:e care ii pun in valoare trupul tras prin inel .

- Reprezentanți ai cultelor din toata țara, dar si ai Armatei Romane si Jandarmeriei, istorici, autoritați locale și naționale, precum și membri ai societații civile vor dezbate importanța celor 100 de ani de Romania, pe 28 mai, la Alba Iulia. Evenimentul dedicat Centenarului Marii Uniri va avea loc in…

- Pentru prima data in istorie, Romania a fost primul producator de porumb din Europa, in fața Franței. Daca facem 15 milioane de tone de porumb, care sunt consumatorii? Cine il consuma? Cine il transforma și cine creeaza din acest avantaj un avantaj economic? Noi nu putem sa facem, ne aflam in urma din…

- Dudu „Conchita de Romania” și-a uimit fanii cu cea mai recenta postare de pe rețelele de socializare. Nonconformista vedeta s-a afișat cu un pistol la tampla, fapt ce a generat teama internauților.