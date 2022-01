Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul Baia Mare intervine cu 2 echipaje de stingere si 2 echipaje SMURD in Baia Sprie. Initial a fost anuntat un incendiu la o anexa, centrala termica. Ajunși la fata locului pompierii au constatat ca de fapt a fost vorba despre o explozie urmata de un incendiu. A rezultat o victima, femeie,…

- Marti, 07 decembrie, in jurul orei 16.00, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca pe DJ 109 F in localitatea Budești, din direcția Sighetu Marmației inspre Baia Mare, intr-o curba a fost acroșat de catre un autoturism care a plecat…

- Astazi, politisti din Baia Sprie au fost sesizați de catre un barbat de 78 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, nepoata sa, Ceteraș Ioana Cristina, de 21 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, ochi albaștri, poarta ochelari de vedere.…

- Sambata se numara banii facuti in vinerea neagra! Retailerii au inregistrat, in medie, cu 30% mai multe comenzi decat anul trecut. Cel mai mare magazin on-line a reusit sa vanda chiar si aproape 500 de produse pe secunda si sa incaseze, in total, sute de milioane de lei dupa vanzarile de lei. Acum,…

- In seara de marti, 9 noiembrie, in jurul orei 19.30, polițiștii baimareni au fost sesizați cu privire la producerea unui furt calificat dintr-un magazin de pe bulevardul București din municipiu, iar agentul de paza a reținut un barbat banuit de comiterea faptei. Ajunși la fața locului, polițiștii au…

- Hipermarketurile clujene au fost amendate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj in urma unor controlae din octombrie. Au fost facute 18 acțiuni de control vizand lanțurile de magazine și operatori economici distribuitori, de pe raza județului Cluj.Principalele deficiențe,…

- In noaptea de luni spre marti, polițiștii din Baia Sprie, in timp ce executau serviciul de supraveghere a traficului rutier pe D.N. 18, strada Campului din oraș, au oprit pentru control o autoutilitara, care circula din direcția municipiului Sighetu Marmației spre Baia Mare. Polițiștii au identificat…

- Mai multe accidente rutiere au avut loc joi, pe soselele judetului. Vișeu de Sus – ora 08.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Bogdan Voda din oraș. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 19 ani din Ruscova, dinspre Viseu…