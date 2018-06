Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu sase ani, Leo Iorga a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar. Au urmat mai multe operatii chirurgicale si tratamente chinuitoare cu citostatice. La scurt timp dupa ce a invins boala nemiloasa, aceasta a recidivat, iar acum lupta lui pentru viata continua cu multa credintasi speranta…

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu, un invitat-vedeta al multor televiziuni din Romania, trece prin clipe cumplite. Dupa ce, joi, a ajuns la spital pentru ca i s-a facut rau pe strada, starea sa de sanatate pare sa fie din ce in ce mai grava.

- Doctorul Alexandru Marmureanu a plecat din Romania in urma cu aproape 30 de ani. Azi, este unul dintre cei mai apreciati cardiologi din Los Angeles si medicul roman care stie cel mai bine cum bat inimile celebritatilor de la Hollywood, printre pacientii sai numarandu-se staruri precum Bruce Willis,…

- Este zvonul care a contrariat lumea sportului din Romania. Denis Zmeu, care a jucat la Fc Vaslui susține ca in echipa circulau zvonuri ca jucatorul brazilian Wesley Lopes, care performa la aceeași echipa a avut o „performanța” incredibila.

- Sebastian Stan, actorul de origine romana care a cucerit Hollywood-ul, a ajuns in Romania. Invitat special la American Independent Film Festival, Sebastian a marturisit ca a avut emoții cand a ajuns, dupa 13 ani, in țara sa. Fanii romani l-au primit ca pe un idol, iar el a facut poze cu toți…

- Cristian Ionuț, fiul fostului fotbalist al Stelei Sabin Ilie, și trei prieteni il șantajau, in urma cu un an, pe Albert Bakirici, dar erau prinși și reținuți pentru cercetari. Apoi, cazul a ajuns in instanța, iar zilele trecute s-a dat o decizie finala. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

- Kratu, un metis mioritic, gasit abandonat pe strazile municipiului Cluj-Napoca, a fost adoptat in urma cu patru ani de o englezoaica, Tess, diagnosticata cu o forma usoara de autism, iar patrupedul a devenit caine de terapie, insotindu-si stapana peste tot, inclusiv in avion.

- Santi, fiul in varsta de cinci ani al fostului portar al nationalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat din cauza unei afectiuni grave, cu care s-a luptat aproape un an, informeaza El Pais."Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu cel care va spune, cu recunostinta pentru toate…