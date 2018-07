Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al orasului Targoviste din perioada 2008-2014, Gabriel Boriga, va ocupa functia de manager sportiv la CSM Steaua Bucuresti Eximbank, formatie de baschet care a pierdut finala LNBM cu CSU Oradea, scor 1-3, la finalul sezonului 2017-2018.

- Bustul a fost realizat de sculptorul Deak Arpad. Contele Rhedey Lajos (1761 – 1831) a fost un mecena al culturii, poet, dramaturg si promotor al iluminatului public in Oradea. Contele a donat orasului propria gradina – un adevarat parc – iar actualmente aici este amplasat Parcul Balcescu,…

- Sotia fostului primar al orasului Eforie, Ovidiu Brailoiu, a postat un mesaj pe Facebook la un an de la moartea edilului. Tot ce am iubit mai mult..., a scris Otilia Brailoiu langa poza atasata in care apare intreaga familie.Ovidiu Brailoiu, a decedat la hotelul Ambasador din Bucuresti, pe 8 iunie 2017.Ovidiu…

- Primarul orașului Oradea, Romania, Ilie Bolojan a avut o intalnire Andrei Nastase, candidatul Platformei DA la funcția de primar al capitalei, in cadrul vizitei sale recente la Chișinau. Dansul susține ca in urma discuției cu Nastase, de saptamana viitoare se pot putea deja planifica proiecte europene…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a debutat cu victorie, astazi, la turneul final al Ligii 1, care se disputa la Targoviste.Jucatoarele pregatite de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au dispus de CSM Oradea cu 58 53 scor la pauza 22 29 la pauza, iar pe sferturi 10 15, 12 14, 15 12,…

- Mircea Guta, fostul primar al orasului Calafat, a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si luare de mita. Magistratii Curtii de Apel Craiova l-au condamnat pe data de 23 mai la 4 ani si 11 luni de inchisoare, iar sentina este definitiva.

- Candidatul Partidului „Șor" la funcția de primar al municipiului Balți, Pavel Verejan, a susținut o conferința de presa cu tema „Soarta municipiului Balți este in mainile balțenilor. Mandatul dumneavoastra de incredere – garanția nostra de indeplinire a promisiunilor".

- Se decide play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin 2018. Azi și maine au loc ultimele meciuri din sezonul regular. Federația Romana de Baschet a anunțat ca patru dintre cele cinci partide ale rundei se vor desfașura cu incepere de la ora 17:00. Top 6, sambata, 28 aprilie, ora 17.00 BC CSU Sibiu…