Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a fost umilita de Viitorul, scor 0-5. Mircea Rednic (58 de ani) indeamna la calm dupa aceasta victorie și deplange situația fostei echipe. Dinamo - Viitorul, totul AICI! „Am avut și noroc, am marcat la toate situațiile. Dinamo a fost fara 3 jucatori de baza. A fost un joc bun, mai ales prima…

- Mircea Rednic (56 de ani) a dat militaria jos din pod, inaintea duelului dintre Dinamo și Viitorul. Dinamo - Viitorul se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Viitorul nu a incheiat meciul de runda trecuta, impotriva lui Poli Iași, din cauza ceții care s-a abatut deasupra arenei din Ovidiu.…

- Dupa transferurile din acest sezon, ultimul fiind al lui Denis Haruț (21 de ani) la FCSB, FC Botoșani le-a depașit pe Astra și Dinamo in topul cluburilor care au vandut cel mai bine din Liga 1 in ultimii 5 ani și e imediat langa un podium ocupat de FCSB, Viitorul și Craiova. Haruț la FCSB pentru 661.000…

- Ionuț Panțiru (24 de ani) a primit o veste excelenta inainte de meciul cu Dinamo, de miercuri: a scapat de COVID-19 și poate face parte din lotul echipei pentru „Derby de Romania”, din optimile Cupei Romaniei. Ionuț Panțiru a fost depistat pozitiv dupa ce FCSB s-a intors din cantomanetul din Turcia,…

- In meciul FC Viitorul FCSB s au inscris patru goluri, gazdele deschizand scorul. Echipa de pe litoral se afla pe locul sapte, la doua puncte de pozitia a sasea, ultima care duce in play off. In etapa viitoare, FC Viitorul joaca in deplasare cu ocupanta pozitiei a treia, U Craiova. In etapa a 17 a a…

- Ilie Dumitrescu a analizat situația lui Dinamo și are un verdict ingrijorator pentru fanii „cainilor”. Fostul internațional nu crede ca Dinamo poate fi salvata, in ciuda eforturilor pe care fanii le fac. Ilie Dumitrescu: „Faliment la Dinamo” „Eu cred ca va fi faliment la Dinamo! Nu vad niciun fel de…

- Adrian Mihalcea (44 de ani), fost antrenor la Dinamo in primavara acestui an, a analizat situația actuala cu care se confrunta fosta echipa, fiind sceptic ca lucrurile se vor imbunatați in perioada urmatoare. „Mi se pare ca ce se intampla la Dinamo e, intr-adevar, o mare minciuna. Nu vad viitorul, decat…

- Mircea Rednic l a inlocuit pe Ruben de la Barrera pe banca tehnica a FC Viitorul. Dupa ce a incheiat colaborarea cu staff ul tehnic condus de managerul spaniol Ruben de la Barrera, FC Viitorul s a inteles cu Mircea Rednic penru postul de antrenor al formatiei de pe litoral. "Puriul" a semnat un contract…