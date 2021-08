Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de cetațenie romana in varsta de 39 de ani a fost arestat in urma cu scurt timp in Italia. Romanul este stabilit in Lazise (Verona) de ani buni, insa niciodata nu a avut de-a face cu Poliția din Italia. Ei bine, in momentul in care și-a dus computerul la reparat s-a trezit cu oamenii legii…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost lovit cu bestialitate de doua femei intr-un parc din Eforie Nord. Cele doua au fost indignate din cauza faptului ca minorul nu le-a ascultat atunci cand l-au rugat sa nu mai arunce coji de semințe pe jos, astfel ca femeile au acționat cu pumnii și picioarele pentru…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției a ieșit intr-un briefing in aceasta dimineața pentru a face un bilanț al zilei de ieri și pentru a prezenta informații despre inceputul ziua alegerilor. © Sputnik / Victor CiobanuCEC a prezentat primele informații privind…

- Politia a retinut o grupare criminala care comercializa droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost efectuate 29 de percheziții in urma carora au fost reținute 12 persoane, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Valoarea drogurilor este estimata la peste 6 milioane de lei.

- Anunta imediat Politia daca o recunosti. Oamenii legii solicita ajutorul cetatenilor in identificarea unei femei, care si-a pierdut memoria dupa ce a fost lovita de un automobil.Accidentul a avut loc in data de 20 februarie, in jurul orei 19:00.

- Trei ofițeri ai poliției au vizitat astazi Sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Despre asta a anunțat secretarul general PAS, Andrei Spinu, printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook. In urma versiunilor vehiculate pe rețelele sociale poliția a venit cu precizari, astfel fiind in perioada…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Poliția informeaza ca sambata dupa pranz un barbat a sarit in fața unei mașini pe o strada din Balți. Acesta s-a aruncat intenționat in fața unui camion. Din fericire, șoferul TIR-ului a reușit sa franeze la timp și astfel a fost evitata producerea tragediei. Intre…

- © Sputnik / OsmatescoFraude cu carduri bancare: Cum sa va protejați de escrociCHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Un cetațean strain, care domiciliaza pe teritoriul Republicii Moldova, este suspectat ca oferea ilegal servicii contra plata de activare a conturilor anonime de pe diverse aplicații sau platforme…