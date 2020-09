Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua luni, Marcel Pavel se afla pe patul de spital, infectat cu noul coronavirus. De curand, acesta a luat o decizie neasteptata. Ce a hotarat artistul sa faca dupa ce s-a vindecat de COVID-19?! A scapat de coronavirus si a luat o decizie la care nu se astepta nimeni In luna iunie, […] The…

- Romania pare ca urmeaza sa devina una dintre cele mai importante membre ale NATO, dupa ce pe teritoriul țarii noastre vor fi mutate operațiuni foarte importante ale Organizației. In plus, tot in Romania va avea loc un exercițiu militar fara precedent! NATO iși muta in Romania operațiuni importante Ceremonia…

- Wizz Air suspenda pana pe 31 iulie inclusiv cursele spre Suedia, Portugalia, Israel și Emiratele Arabe Unite din cauza restricțiilor de calatorie impuse de autoritațile romane. Sunt suspendate pana la aceeași data și zborurile dintre Romania și...

- Șerban Șovaiala, consilier local independent in acest mandat, a anunțat pe blogul personal ca va candida la funcția de primar al Brșaovului, tot ca independent. Am luat decizia de a candida la primaria Brasov. Aceasta decizie a venit in urma unui proces de lunga durata, practic de 4 ani, de la momentul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți magistrați, care l-a arestat pe milionarul Sorin Ovidiu Vintu și a judecat celebrul dosar Hexi Pharma, a luat o decizie neașteptata in cazul interlopilor Bebino și Joe.

- Potrivit unor surse istorice, primul teren de fotbal din Romania a existat pe un grind din Delta Dunarii, in zona Ceatal-Ilgani. Locul ar fi fost folosit de marinarii englezi pentru diverse jocuri, incepand cu anul 1866.