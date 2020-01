Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea managerilor pentru companiile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se va face de acum inainte pe criterii de competenta si pe adevaratele principii ale guvernantei corporative, a afirmat, marti, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul dialogului…

- UNTRR solicita Eurodeputaților romani, Reprezentanților Permanenți ai Romaniei la COREPER și Ministerului Transporturilor contestarea acordului inacceptabil al trialogului privind Pachetul Mobilitate 1, prin care firmele de transport rutier din Romania sunt excluse din piața europeana de transport Uniunea…

- Daca vremea se va inrautati, vreau sa va raportati la fiecare roman care se afla in trafic sau care beneficiaza de serviciile companiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor ca la un membru al familiei voastre, iar cei care nu se…

- In urma acordului cu PMP, incheiat in urma susținerii la moțiunea de cenzura și la votul pentru instalarea Guvernului Orban, PNL a numit mai mulți secretari de stat din partidul lui Eugen Tomac. Astfel, Secretarul general adjunct al PMP a fost numit secretar de stat în Ministerul Muncii…

- Fotbalul e regele preferințelor sportive. Dar, cadrele didactice și elevii Liceului cu Program Sportiv Nr. 1 din Clinceni l-au transformat in mai mult de-atat. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 478, ediția print „Dinamic pentru educarea performanței, el a devenit și un element esențial pentru…

- In mod neobișnuit, Nicolae Robu a venit la conferința de presa pe care o organizeaza saptamanal la sediul PNL Timiș insoțit de Cosmin Buboi. Consilier județean PNL și președinte al Consiliului de administrație al STPT, Buboi a fost desemnat drept candidatul partidului la funcția de primar al comunei…

- Un șofer de troleibuz din Brașov a fost desemnat "Angajatul lunii" de catre Regia Autonoma de Transport Brașov, dupa ce a intrat in posesia unui rucsac in care se aflau 4.000 de euro și a reușit sa gaseasca calatorii care il uitasera.

- Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Alexandru Anghel, coordonatorul proiectului Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav, participa la Sibiu, la cea de-a 27-a Conferința Anuala și Adunare Generala a Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), eveniment care are loc in…