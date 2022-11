Stiri pe aceeasi tema

- Leo și Anda, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au implinit 6 luni de relație. Tanara a ținut sa impartașeasca acest eveniment special din viața ei cu susținatorii de pe Instagram.

- In ediția din data de 26 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, fete i-au dus lui Sebaidin, pe rand, bilețele pregatite in secret de Ada. Iata ce surpriza i-a pregatit concurenta lui casa Mireasa

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii și partenerul ei de viața și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce cei doi s-au casatorit civil in anul 2021. Fosta concurenta a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in rochia de mireasa, dar și cu soțul ei.

- Nu in urma cu foarte mult timp, Elly Șonea de la "Mireasa pentru fiul meu" a implinit 27 de ani. Aceasta are o relație cu Cristian inca de cand erau concurenți in emisunea difuzata la Antena 1. In urma parasirii competiției, cei doi au devenit chiar parinți, avand o fetița. Elly și Cristian suhnt mai…

- Bianca Dragușanu a fost nevoita sa creasca prețurile hainelor pe care le vinde, dupa ce totul s-a scumpit. Fosta asistenta TV de la Antena 1 a spus cat costa acum o geaca la magazinul ei. Dupa ce a renunțat la postul de asistenta TV, Bianca Dragușanu și-a deschis propria afacere. Ea are un atelier de…

- Dupa doi ani de relație, Cerasela și Rareș, cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii, au decis sa se desparta, iar lucrurile nu au fost deloc atat de ușoare. Aceștia s-au separat in primavara acestui an, la scurt timp dupa difuzarea show-ului la Antena 1. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba…

- Nora a fost invitata la Mireasa - Capriciile Iubirii și a vorbit despre planurile sale de viitor, despre locul unde sta și ce s-a mai intamplat in viața sa privata. Fosta concurenta a lamurit, de asemena, care este relația dintre ea și Liviu, fostul concurent.

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce s-au cununat civil. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii, iar in ziua in care…