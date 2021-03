Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Ludovic Orban, actual președinte al Camerei Deputaților și Anca Dragu, președintele Senatului, s-au vaccinat, marți, la ora 10.00, impotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența Militar „Dr. Carol Davila”. Ludovic Orban a anunțat, recent, ca se va vaccina impotriva COVID-19,…

- Acordul de Guvernare 2020-2024 prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cîțu premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților, iar Anca Dragu - președintele Senatului. La ceremonia care a avut loc la Palatul Parlamentului a participat si premierul propus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta.El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta. El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta.El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile lui Ludovic Orban in care a anunțat variantele cu care PNL va merge la negocieri. Social-democratul spune ca „circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș”. „Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…