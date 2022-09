Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida era una dintre persoanele apropiate lui Alexandru Arșinel, care a fost in turnee cu el și a colaborat timp de 15 ani. In urma cu puțin timp, reporterii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe prezentatoarea de la Acces Direct, iar ea a oferit primele declarații…

- Mirela Vaida a venit cu prima reacție dupa decesul lui Alexandru Arșinel. Celebra prezentatoare TV a ramas fara cuvinte dupa ce a auzit tragica veste. Moderatoarea susține ca toata lumea se aștepta la asta din cauza problemelor de sanatate pe care le avea, dar toata lumea a sperat pana in ultima clipa…

- Veste tragica peste Romania, in aceasta seara. Marele actor Alexandru Arșinel a plecat dintre noi la varsta de 83 de ani, dupa o lunga suferința! Avem primele imagini cu fiul sau, distrus de durere, la spitalul unde tatal lui și-a dat ultima suflare.

- Durere fara margini pentru Diana Matei. Artista a facut primele declarații despre pierderea mamei sale, in exclusivitate pentru Antena Stars. Celebra cantareața urma sa urce pe scena atunci cand a aflat vestea cumplita. Cu ce probleme s-a confruntat femeia care i-a dat viața vedetei din showbiz-ul romanesc.

- Tanarul despre care s-a spus ca ar fi avut o relatie cu Maria, fata care s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca, susține ca mesajul transmis de tanara inainte de a sari in gol nu ii era adresat.

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel, Cristian, a confirmat faptul ca actorul a fost internat in urma cu cateva zile intr-un camin specializat pe probleme locomotorii. Actorul, in varsta de 83 de ani, a avut mai multe probleme de sanatate in ultima perioada. Dupa ce s-a zvonit ca Alexandru Arșinel…

- Decizia radicala luata de fiii lui Alexandru Arșinel! Așa cum redacția Playtech și Impact a scris in ultima vreme, se știe despre problemele grave de sanatate ale celebrului actor. Recent, insa, au aparut informații contradictorii. Acestea relatau ca Alexandru Arșinel ar fi fost internat intr-un camin…