Florentin Petre (44 de ani), jucator emblematic pentru Dinamo, in prezent antrenor la Dacia Unirea Braila, a prefațat la GSP Live meciul orgoliilor cu FCSB din aceasta seara. Fostul mijlocaș al dinamoviștilor crede ca roș-albaștrii sunt net superiori la capitolul pregatirii fizice, in ciuda faptului ca numeroși jucatori de la FCSB au fost infectați cu COVID-19 in ultimele saptamani. „Din ce am vazut, majoritatea fotbaliștilor de calitate de la FCSB și-au revenit. ...