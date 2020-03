Stiri pe aceeasi tema

- Un document aparut in presa arata ca fiica unui femei diagnosticata cu coronavirus a fost la școala pana marți, 10 martie. Femeia, una dintre cele doua persoane intoarse din Israel, nu a anunțat ca este suspecta ori ca a fost testata pozitiv.

- 8 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate in Bucuresti Opt noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Bucuresti, cu putin timp în urma: trei sunt în legatura cu cazul Gerota, un contact al primului infectat din capitala si patru sunt…

- Opt noi cazuri de pacienți infectați cu Coronavirus au fost inregistrate astazi in București, potrivit Grupului de comunicare strategica. E vorba despre 3 cazuri sunt in legatura cu barbatul de 60 de ani de la Spitalul Dimitrie Gerota, 1 este contact al primului infectat din București (barbatul de 49…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Autoritatile din Buzau au depistat pana acum trei contacti directi ai femeii care a fost confirmata luni seara cu infectie cu coronavirus. Este vorba despre fiul batranei, prietena lui si despre fiul acesteia, elev al Colegiului National B.P.Hasdeu, situatie care a dus la inchiderea scolii cu o zi…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni dimineața, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București a fost confirmata cu coronavirus. Se fac verificari cu privire la posibili contacți ai femeii, din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Palatului Victoria, transmite…

- Pana in acest moment au fost confirmate cu coronavirus 80.248 ,de persoane, dintre care 77.659 in China, 893 in Coreea de Sud, 691 blocati pe vase de croaziera sau alte ambarcatiuni, 229 in Italia, 160 in Japonia, 90 in Singapore, 81 in Hong Kong, 61 in Iran, 53 in Statele Unite ale Americii, 35…

