- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a catalogat drept o provocare incidentul cu George Simion din plenul Parlamentului cand deputatul AUR l-a prins cu mana de ceafa și l-a bruscat dupa un schimb de replici. „O persoana care te face hoț, vine la tine amenințator, nu e demn de un parlamentar”, a fost…

- Anca Elena Stefan, managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", a fost condamnata miercuri de Tribunalul Bucuresti la 9 luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de fraude cu fonduri europene legat de derularea unui proiect intitulat "Anotimpuri la borcan", scrie Agerpres.…

- 3 ani de inchisoare cu executare pentru talharie: Pedeapsa pentru un tanar din Alba. I-a fracturat mandibula unui barbat pentru un telefon și 70 de lei 3 ani de inchisoare cu executare pentru talharie: Pedeapsa pentru un tanar din Alba. I-a fracturat mandibula unui barbat pentru un telefon și 70 de…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis miercuri, 15 decembrie, inceperea judecarii pe fond in dosarul in care Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, este acuzat ca a produs un grav accident auto in 2019, soldat cu moartea unui tanar, a informat Agerpres . In…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, miercuri, inceperea judecarii de fond in dosarul in care Mario Iorgulescu este acuzat ca a produs in anul 2019 un grav accident auto, in urma caruia a murit un tanar. In decembrie 2020, un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti…

- In decembrie 2020, un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a respins toate cererile si exceptiile ridicate de avocatii lui Mario Iorgulescu, fiind constatata legalitatea rechizitoriului si a probelor stranse de procurori. Tot atunci, magistratul a dispus inceperea judecarii pe…

- ALBA: 33 de cazuri COVID și un deces, raportate in ultimele 24 de ore. Situația in localitațile din județ, 5 decembrie Au fost inregistrate 33 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) duminica, 5 decembrie. Cu o zi in urma,…

- Copreședintele AUR, parlamentarul George Simion, le-a cerut parlamentarilor sa nu voteze Guvernul condus de Nicolae Ciuca. El a intrebat de ce președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, nu se afla la ședința intr-un asemenea moment important. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu.…