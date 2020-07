Stiri pe aceeasi tema

- Partida de duminica dintre Universitatea Craiova si FCSB ar putea fi un decisiva in lupta la titlu, daca oltenii lui Bergodi obtin cele trei puncte. Gruparea ros-albastra are avantaj moral in meciurile directe cu Universitatea, singura victorie din ultimii ani a Craiovei fiind in noiembrie 2018, la…

- Jucatorii formatiei Universitatea Craiova revin la antrenamente, la cateva zile de pauza dupa succesul din Ardeal, 2-1 cu Gaz Metan Medias. Alb-albastrii vor incepe sa pregateasca de marti dimineata jocul cu FCSB. Astfel, Cristiano Bergodi va comanda urmatoarele lectii din incinta bazei din Lunca Jiului…

Universitatea Craiova intalnește acasa FCSB, in cadrul celei de-a 7-a etape a play-off-ului. Partida se joaca duminica 12 iulie, de la ora 21 și este primul mare test al oltenilor in drumul...

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova se afla in clasamentul Ligii 1 la un singur punct in spatele liderului CFR Cluj. Vineri, Craiova are meci la Medias, cu Gaz Metan.Antrenorul craiovenilor, Cristiano Bergodi, considera ca meciul de la Mediaș inseamna un examen de maturitate iar echipa…

- Astra Giurgiu a reușit o revenire de senzație și a invins FCSB, 3-2 (Alibec 36, 80, Seto 52/ Ov. Popescu 18, Man 29). Formația lui Bogdan Argeș Vintila și-a luat adio de la titlu: e pe locul al patrulea, la 9 puncte distanța de CFR Cluj.Liga 1, play-off, etapa a cinceaAstra - FCSB 3-2 (detalii aici)CFR…

- Universitatea Craiova a caștigat meciul cu FC Botoșani, 2-1, și este pe locul 2 in Liga 1, la 4 puncte de CFR Cluj. Totuși, clubul oltean ar putea avea probleme. La finalul meciului, fanii olteni au creat spectacol pentru jucatori și au aprins torțe și au cantat pentru jucatorii favoriți. Jucatorii…

- Casele de pariuri si-au stabilit deja favoritele pentru lupta la titlu. Astfel, liderul CFR Cluj este vazut ca favorita la titlu numarul 1, cu o cota destul de mica, 1,45. FCSB este a doua, cu o cota aflata la o distanta destul de mare, 4,50. FCSB este la patru puncte in urma lui CFR Cluj,…