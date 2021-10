In continuarea investigațiilor noastre anterioare cu privire la sustragerea celor 40 de tone de fier vechi din incinta AFER, va prezentam in exclusivitate poze recente cu cele peste 100 de tone de fier vechi existente in Hala IRA din incinta AFER, pe care marile familii din AFER inca nu au apuca sa il instraineze. Scandalul a fost si este mare. Avem documente, dintre care unele au fost publicate pe Puterea.ro. De furat, s-a furat doar fierul vechi din containere. Aproape 40 de tone. Domnii de la AFER dau insistent vina pe INCERTRANS, instituția vecina cu care imparte spațiul in proporție de 63%…