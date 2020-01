Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo efectueaza stagiul de pregatire din aceasta iarna in Spania, la Benahavis, pe Costa del Sol. „Cainii” s-au izbit de o problema neașteptata la hotelul unde sunt cazați. Sursele GSP.ro au aflat ca jucatorii lui Dinamo s-au plans ca e mult prea frig in camere, aceștia solicitandu-le celor din staff-ul…

- DINAMO // Aflați in cantonamentul din Spania, jucatorii „cainilor” au primit o veste buna azi: au fost inștiințați ca au primit o parte din salariile restante. Intalnirea de duminica dintre Ionuț Negoița și Florin Prunea pare sa fi avut efectul scontat in „Ștefan cel Mare”. Finanțatorul roș-albilor…

- Dinamo pleaca in cursul zilei de luni in cantonamentul din Spania, iar din delegație ar urma sa faca parte, pana la urma, și directorul sportiv Ionel Danciulescu (43 de ani). Dupa o intalnire pe care Ionuț Negoița a avut-o cu ultrașii din Peluza Catalin Hildan, patronul de la Dinamo ar fi luat decizia…

- Dinamo va pleca luni in cantonamentul din Marbella, Spania, iar din delegația „cainilor” va face parte și Florin Prunea, managerul clubului. Inițial, Ionuț Negoița și Bogdan Balanescu au decis ca Florin Prunea și Ionel Danciulescu sa nu insoțeasca echipa in Spania, dar lucrurile s-au schimbat azi. …

- Dinamo e aproape de inca un play-out, n-are bani sa achite salariile, dar a fixat la litera programul pentru cantonamentul din Spania. Cand e vorba de imagine, clubul din „Ștefan cel Mare” deseneaza brandul in culori vii, contrar a ceea ce arata pe teren echipa in ultimii ani. ...

- FCSB repeta cantonamentul din iarna trecuta, la același hotel, la aceeași baza de pregatire. Alte 4 echipe, inclusiv ”cainii”, au lasat Turcia de frica ploilor. Dintre granzi, doar U Craiova și Viitorul au ales sa continue in Antalya. Ultimele zile de vacanța ale fotbaliștilor din Liga 1, de duminica…

- Dusan Uhrin, 52 de ani, are de gand sa il ia pe Florin Bejan, 28 de ani, in cantonamentul din Spania. Antrenorul considera ca nu i-a acordat suficient credit stoperului și vrea sa-l urmareasca in amicale. ...

- Dinamo s-a decis in privința cantonamentului din aceasta iarna, iar „cainii” revin, dupa mai mulți ani, pe Costa del Sol, la Benahavis, la cațiva kilometri de marii rivali de la FCSB, care vor efectua un stagiu centralizat la Marbella. Roș-albii vor sta in Spania in perioada 13-23 ianuarie și au deja…