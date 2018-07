Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, s-a felicitat la finalul derby-ului cu FCSB, 3-3, pentru ca a insistat pentru achiziționarea atacantului Mircea Axente. Varful nu l-a dezamagit pe Bratu. A fost titular in premiera intr-un meci cu FCSB și a inscris golul de 1-1. Cu o saptamana inainte, Axente contribuise…

- Florinel Coman, marele pariu al lui Gigi Becali, a intrat la pauza in derby-ul cu Dinamo și a reușit sa marcheze doua goluri, fiind desemnat omul meciului. In ciuda evoluției consistente, atacantul venit de la Viitorul nu l-a convins pe Basarab Panduru, cel care face o paralela intre acesta și Felipe…

- FCSB - DINAMO 3-3 // Introdus la pauza in locul lui Teixeira, Florinel Coman a facut cel mai bun meci de cand e la FCSB. A inscris o "dubla" in poarta lui Dinamo in remiza spectaculoasa din Derby, 3-3. Dupa meci, cel poreclit "Mbappe" de finanțatorul Gigi Becali a incercat sa explice execuția de la…

- FCSB și Dinamo se infrunta acum in primul derby al sezonului. Golul de 2-1 a venit dupa o eroare imensa a lui Jaime Penedo. Vezi FOTO cu eroarea lui Penedo! FCSB a beneficiat de o lovitura de colț in minutul 55 al derby-ului. Florinel Coman, intrat dupa pauza in locul lui Filipe Teixeira, a executat…

- Steliano Filip le ține pumnii foștilor sai colegi de la Dinamo și iși amintește de victoriile impotriva rivalei tradiționale. Steliano Filip, 24 de ani, s-a transferat in ianuarie la Hajduk Split, dar e in continuare cu sufletul la Dinamo. Fundașul stanga considera ca Nistor și Hanca vor decide Derby-ul…

- Cum a tratat Nicolae Dica meciul tur cu Rudar. Antrenorul FCSB a recunoscut ca meciul din Slovenia a fost ca unul pregatitor pentru derby-ul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 21:00, in cadrul etapei a II-a din Liga 1. ”Am gandit echipa și in perspectiva meciului urmator cu Dinamo. Nu e liniște…

- Dinamo s-a impus in primul meci din noul sezon al Ligii 1, impotriva celor de la FC Voluntari, scor 2-1. Salomao si Sorescu au marcat pentru gazde, in timp ce Ricardinho a inscrie pentru ilfoveni. Bratu s-a aratat multumit de evolutia elevilor sai, si pregateste derby-ul cu FCSB in...

- Dejan Sorescu a intrat in minutul 60 al meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, scor 2-1, și a reușit sa marcheze golul decisiv. "Pe aceasta cale țin sa mulțumesc familiei ca este alaturi de mine. Nu m-am gandit ca o sa marchez. I-am spus lui Dan Nistor ca daca voi marca, voi dedica golul fiului sau.…