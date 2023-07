In țara cu cele mai multe mame minore din UE, o eleva de 19 ani din Targu Neamț naște un baiețel intre probele de la Bacalaureat și ia examenul cu media 6,63. Proba la alegere a profilului, la Geografie, a susținut-o de pe patul maternitații. Fata a vorbit in exclusivitate cu Libertatea despre experiența ei, din dorința de a transmite un mesaj de susținere pentru mamele minore. „Facultate, și apoi nunta!”, spune ea apasat in ceea ce o privește. Romania este țara cu cel mai mare numar de mame minore, 30% dintre mamele sub 18 ani din țarile UE sunt din Romania - aproape 8.300, potrivit un studiu…