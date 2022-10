Stiri pe aceeasi tema

- CNAS anunța ca „pacienții cu boli cronice nu au nevoie sa apeleze la pachetul de prevenție 40+ pentru persoanele asimptomatice, deoarece se afla in contact periodic cu medicul de familie, iar acest pachet a fost din start gandit pentru persoanele care nu au semne/simptome de boala și care nu-și verifica…

- Elena Merișoreanu e una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica populara de la noi, insa cu toate astea, vedeta a avut parte de un șoc la un concert unde a fost invitata. Cantareața a aflat ca a fost jignita de catre un tanar artist și chiar organizatorul a venit și le-a povestit ce s-a intamplat.…

- Jo iși dorește sa fie in cea mai buna forma a ei, iar vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru o intervenție la nivelul feței. Jo iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața iar, iar de aceasta data concurenta de la Te cunosc de undeva a postat un mesaj cu privire la intervenția…

- Vlad Huidu și Giulia Anghelescu sunt casatoriți de 10 ani, iar cei doi au impreuna doi copii. Cantareața iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a dezvaluit ca soțul ei va suferi o intervenție chirurgicala și va fi nevoit sa se interneze in weekend. Iata motivul…

- Un barbat de 79 de ani, a fost infectat cu virusul West Nile, fiind tratat de medicii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Este primul caz de acest gen tratat in anul 2022 la unitatea medicala ieseana, potrivit news.ro. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat…

- Pompierii romani aflati in Franta continua misiunile de stingere a incendiilor. Incepand cu ora 8.00, modulul executa operațiuni de stingere in estul localitații Belin-Beliet, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. 1 de 3 In zona menționata, intervin…

- Alexandra Stan, in varsta de 33 de ani, a ajuns din nou in cabinetul medicului, pentru o noua procedura estetica. Artista a postat pe contul de socializare imagini și a impartașit bucuria cu fanii ei Alexandra Stan tocmai s-a intors din vacanța din Grecia, iar acum a luat o decizie importanta. De data…

- Maria Ciobanu se numara printre cele mai cunoscute și apreciate interprete de folclor. Cantareața se mandrește cu o cariera de succes in industria muzicala, dar și cu o avere pe masura așteptarilor. Hai sa vezi cat a caștigat vedeta din muzica.