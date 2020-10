Stiri pe aceeasi tema

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Este vorba de social – democratul Florin Iordache, ales presedinte al Consiliului Legislativ, și senatorul USR, Edward Dirca,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, anunta ca grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. "Legea 73/1993,…

- "Colegii mei au iesit. Ce reactii sa ai la un vot firesc? Reactiile apar pentru ca suntem in campania electorala. Incercam sa prostim romanii. Nu s-a votat cu Iordache, cum am putea sa o facem?", a declarat Dan Barna, miercuri, in cadrul unei declaratii de presa. Premierul Ludovic Orban a…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, informaza agerpres. Florin Iordache a obtinut 185 de voturi pentru si 43 contra. In functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului…

- Comisiile juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului au dat marti aviz favorabil pentru candidatii la functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si, respectiv, presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul institutiei, potrivit Agerpres. Membrii celor…