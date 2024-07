Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul nord-american de aparare aerospațiala (NORAD) a interceptat miercuri doua bombardiere rusești și doua chineze care zburau in apropiere de Alaska, in ceea ce un oficial american din domeniul apararii a declarat ca a fost prima data cand cele doua țari au fost interceptate in timp ce operau…

- Aliații lui Donald Trump spun ca in tabara fostului președinte au inceput sa apara primele indoieli cu privire la alegerea lui J.D. Vance ca vicepreședinte, mai ales acum cand Kamala Harris, actualul vicepreședinte al Statelor Unite, va fi cel mai probabil candidatul partidului Democrat la alegerile…

- Plecata din Romania de mica, Irina Bucur este acum jurnalista in America și a fost martor la tentativa de asasinat a lui Donald Trump. Intr-un interviu exclusiv pentru ”Adevarul”, Irina a vorbit despre acele momente teribile și despre originile sale romanești.

- Fost agent special FBI timp de 27 de ani, Bobby Chacon a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre erorile de securitate ce il puteau costa viața pe fostul președinte Donald Trump, ce a supraviețuit unei tentative de asasinat sambata 13 iulie.

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, președintele comisiei de educație și cercetare din PNL, a discutat, miercuri, despre cum s-au descurcat candidații din acest an la examenul de Bacalaureat. In comparație cu anii trecuți, rezultatul este unul bun, insa nu exclude motive de ingrijorare.

- Profesor emerit la celebra universitate americana Stanford și laureat al Premiului Pulitzer pentru istorie, Jack Rakove a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre implicațiile condamnarii lui Donald Trump și cum ar putea schimba condamnarea alegerile prezidențiale din S.U.A.

- Tot mai multe state iau in calcule trecerea la o economie de razboi, iar in Romania au inceput primele discuții timide in acest sens. Generalul (r) Dan Grecu, omul decorat de americani in Irak și Afganistan, explica, pentru „Adevarul”, la ce sa ne așteptam.

- Joe Biden și Donald Trump abordeaza o noua strategie politica: care poate fi mai dur in privința comerțului cu China? Pun la cale taxe vamale mai mari pentru Beijing, chiar cu riscul de a spori presiunile inflaționiste in viitor. Anunțul facut marți de Biden, potrivit caruia va aplica noi tarife vamale…