Accident rutier la Lapusel. Victima, o gravida, a fost transportata la spital

Vineri, 22 noiembrie, in jurul orei 19.20, in localitatea Lapusel a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma incidentului, o gravida a devenit victima, ea fiind transportata la UPU Baia Mare dat fiind faptul… [citeste mai departe]