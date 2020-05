Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Gnohere a incercat inca o data sa clarifice colaborarea, una valabila pana la 30 iunie 2021. I-a transmis clubului ca e interesat de o rezolvare de comun acord a litigiului aparut. FCSB i-a suspendat contractul in perioada 31 martie-15 mai. Daca starea de urgența nu va fi prelungita,…

- William de Amorim (28 de ani, extrema stanga), brazilianul achiziționat in 2016 de la Astra ca o vedeta, a fost imprumutat de 3 ani incoace de FCSB, dar tot mai e legat de roș-albaștri. De la 1 iulie, el va redeveni fotbalistul vicecampioanei Romaniei. Gnohere, Alexandru Stan, Balgradean și ceilalți…

- Gnohere , Balgradean, Stan, Momcilovic, Planic sau Adi Popa sunt jucatorii pe care Becali i-a bagat in șomaj tehnic. Patronul FCSB , Gigi Becali , susținea ca atacantul francez Harlem Gnohere va pleca in aceasta vara, contractul sau fiind pe final, dar jucatorul a ripostat azi, pe rețelele sociale.…

- Gigi Becali a aplicat reduceri salariale pe timpul pandemiei de coronavirus. Sase dintre jucatorii FCSB-ului, Gnohere, Balgradean, Stan, Momcilovic, Planic si Adi Popa au fost trimisi direct in somaj...

- FCSB, desi este una dintre cele mai bogate echipe din Liga 1, a decis sa taie cu 50% salariile jucatorilor, din cauza pandemiei de coronavirus. Adrian Porumboiu spune ca este o masura prin care Gigi Becali incearca sa protejeze finantele clubului, deoarece nu mai crede in titlu. In acest moment,…

- Fundașul grec Aristidis Soiledis (29 de ani) și fundașul sarb Bogdan Planic (28 de ani) sunt singurii jucatori de la FCSB care nu au semnat noile ințelegeri care prevad injumatațirea salariilor pe timpul pandemiei de coronavirus. „Au semnat toți in afara de Soiledis și de Planic, care nu este in București.…

- Decizie drastica luata de patronul FCSB Gigi Becali. Acesta va reduce salariile jucatorilor sai, a anunțat Becali la ProSport. Patronul vicecampioanei spune ca nu isi permite sa plateasca salarii de 15.000-20.000 de euro, in conditiile in care toate competitiile sunt suspendate, iar veniturile sunt…

- Patronul vicecampioanei spune ca nu isi permite sa plateasca salarii de 15.000-20.000 de euro, in conditiile in care toate competitiile sunt suspendate, iar veniturile sunt aproape inexistente in aceasta perioada. „Am la echipa baieti de caracter, iar pe unii dintre ei nu am ezitat sa ii ajut atunci…