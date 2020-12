Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 10.000 de lei și mai multe avertismente in urma controalelor derulate la zeci de angajatori din județ. Pana marți, aceștia continua verificarile și referitor la telemunca. In perioada 16 –21 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost verificați 37…

- Medicul specialist avertizeaza ca nu numai secțiile in Terapie Intensiva sunt expuse riscului la incendiu, ci și secțiile normale COVID, unde au fost aduse pacienților aparate de oxigen cu flux crescut. - Doamna doctor, cum ați urmarit tragedia de la secția ATI de la Spitalul Piatra Neamț?- De cand…

- Inspectorii de munca din Alba au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproape 30.000 de lei, au depistat un caz de munca nedeclarata și au aplicat și sancțiuni sub forma de avertismente. Au fost verificați zeci de angajatori din județ. Potrivit ITM Alba, in domeniul relatiilor de munca, au fost…

- In contextul cifrelor care ne dau fiori, oficialii cauta soluții pentru marirea, in special, a capacitații din secțiile de Terapie Intensiva. In Capitala, au fost identificate peste 100 de paturi noi in secții ATI.

- Inspectorii de munca au verificat, saptamana trecuta, zeci de angajatori și au dat doua amenzi și 14 avertismente. In perioada 28 septembrie – 3 octombrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlați 36 de agenți economici, cu un numar total de 914 salariați. Inspectorii au constatat 54 de nereguli…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat in data de 21 septembrie, ordinul Ministerului Sanatații prin care se arata ce unitați sanitare au fost introduse pe lista spitalelor suport COVID-19. Printre aceste unitați figureaza și Spitalul Orașenesc din Negrești-Oaș. In anexa nr. 3 privind aprobarea…

- PSD Vrancea a reclamat mai multe nereguli la secțiile de votare. Intr-un comunicat remis presei sambata seara, social democrații au precizat: „ALERTA! Prefectul de Vrancea, suspect de frauda electorala! Ștampilele cu mențiunea votat predate de Prefectura Vrancea la o secție de votare din comuna Maicanești…

- Nereguli semnalate in secțiile de vot de pe raza comunei Sanmihaiu Roman. Mai exact, in secția de vot nr. 546 din Utvin care aparține de Sanmihaiu Roman, s-a semnalatdispariția a cel puțin 5 buletine de vot. ”Cel care inmana buletinele de vot era reprezentantul PSD, care a fost ulterior inlocuit cu…