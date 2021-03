Stiri pe aceeasi tema

- Scandalurile par sa il urmareasca pe fiul marelui Ion Dolanescu. Dupa ani de lupte pentru avere cu fratele sau, Ionuț, Dragoș a devenit, mai nou, inamicul public numarul 1 al statului cubanez, noteaza click.ro. “Sunt impotriva ideilor comuniste totalitare de extrema stanga. Avem aici socialism de secolul…

- Scandalurile par sa il urmareasca pe fiul marelui Ion Dolanescu. Dupa ani de lupte pentru avere cu fratele sau, Ionut, Dragos a devenit, mai nou, inamicul public numarul 1 al statului cubanez.

- Mama lui Dragoș Dolanescu face dezvaluiri incredibile la 12 ani de la moartea celebrului interpret de muzica populara Ion Dolanescu. Ce secret a ieșit acum la iveala și ce legatura are Securitatea. De ce crede fosta lui iubita ca artistul nu are pace. Dezvaluiri șocante despre Ion Dolanescu, la 12 ani…

- Deși inițial au incercat sa divorțeze pe cale amiabila, la notar, cei doi nu au ajuns la un numitor comun, Larisa nefiind de acord cu imparțirea bunurilor. ”Imi doresc sa se faca mai cald. Și afara și in suflet. In sufletul meu procesul s-a incheiat, eu sunt divorțat de mult. A fost o ințelegere comuna,…

- Cuba a anuntat ca va permite initierea de afaceri private in majoritatea industriilor, o decizie care constitutie o reforma majora a sistemului economic controlat pana acum intr-o masura covarsitoare de catre stat.

- Fiul unui celebru cantareț de muzica populara din Romania este unul dintre cei mai populari parlamentari din Costa Rica. El a facut un gest remarcabil pentru mii de copii necajiți din țara sa de adopție. Dragoș Dolanescu a donat zeci de mii de euro pentru copii saraci Fiul cel mic a lui Ion Dolanescu,…

- Campania de vaccinare in masa anti-Covid-19 a inceput oficial in Argentina. Cetațenii acestei țari vor fi imunziați cu vaccinul rusesc Sputnik V. Argentina este prima țara din America Latina care utilizeaza vaccinul Sputnik V in campania de vaccinare a populației, conform AFP. Primele persoane din Argentina…

- Argentina si-a inceput marti campania de vaccinare impotriva covid-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V, devenind prima tara din America Latina care il foloseste, relateaza AFP. Campania de vaccinare se desfasoara in mod simultan in intreaga tara. In centrul acestei vaccinari – voluntare – se afla, intr-o…